Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Την ικανοποίηση του πλήρους αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελία της Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται για 22η ημέρα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε ζητήσει την εκταφή του γιου του, θέλοντας απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του.

Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, που συνέχισε την απεργία πείνας. Πλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αποφάσισε να επιτρέψει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ξεκινά εκ νέου η ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πηγή: protothema.gr