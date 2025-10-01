Πάνος Ρούτσι: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Μεγάλο κίνδυνο διατρέχει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 17η μέρα, μετά το αίτημα εκταφής του γιου του και θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι, δεν αποδέχτηκε σήμερα (01.10.2025) να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του, πράγμα που επιδεινώνει την κρίσιμη κατάστασή του, μετά την απεργία πείνας που κάνει.

Την βαριά κλινική εικόνα επιβεβαιώνει και ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης 01/10/2025 οι υπεύθυνοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθεας (ΕΚΑΒ), κλιμάκιο του οποίου βρέθηκαν στο πλευρό του απεργού πείνας, όμως, ο ίδιος αρνήθηκε κάθε βοήθεια.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

«Είναι ανήθικο να τον περιμένουμε να καταρρεύσει»

Ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι πάσχει από χρόνια προβλήματα υγείας και επιπροσθέτως, αυτή τη στιγμή υποφέρει από ορθοστατική υπόταση, υπογλυκαιμία, έχει ευάλωτη καρδιά και πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από λοιμώξεις.

Οι γιατροί του συνέστησαν να μην συναντά κόσμο και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απομονωμένος, καθώς η ζωή του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο παίζει, επίσης, και το γεγονός πώς βρίσκεται εκτεθειμένος στις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Θα είχε καλύτερη πρόγνωση και μεγαλύτερη αντοχή αν ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι δωματίου ή νοσοκομείου, έχουν γνωματεύσει οι γιατροί. Το πρωί βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και ξεκουράστηκε για λίγες ώρες, όμως, τώρα επέστρεψε και πάλιστο πόσο του στην Πλατεία Συντάγματος.

Η παθολόγος – λοιμωξιολόγος του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου, η οποία τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, περιγράφει μια εικόνα ανησυχητική: ο Ρούτσι εμφανίζει ταχυκαρδίες και εξάντληση, ενώ, όπως σημειώνει, «θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται σε νοσοκομείο και θα έπρεπε ήδη να του χορηγείται ορός».

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi