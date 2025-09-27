Πάνος Παπαδόπουλος: "Ιδού η ταφόπλακα του Νοσοκομείου Μεσολογγίου!"

Ο πρώην Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Πάνος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στις εξελίξεις στην υγεία δείχνει την "ταφόπλακα" του Νοσοκομείου

Ολόκληρη η ανακοίνωσή του:

Έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει και επισημάνει τις προθέσεις της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της 6ης ΥΠΕ απέναντι στην πολύπαθη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου. Κάθε φορά που υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες, είχαμε και τις αντίστοιχες “διαψεύσεις” ότι δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Προφανώς οι κρατούντες επιλέγουν τον “ξαφνικό θάνατο” του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, με την επιχειρούμενη κατάρτιση νέων οργανισμών λειτουργίας Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα: Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, με το εξαιρετικά επείγον έγγραφό της προς τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ με ΑΠ 67884/25-9-2025 που υπογράφει ο Διοικητής κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος ΑΠΑΙΤΕΙ από τα ενιαία νοσοκομεία όπως Αγρίνιο – Μεσολόγγι, μέχρι 28-11-2025 την κατάρτιση ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας που να προβλέπει την ύπαρξη μιας (1) υπηρεσίας και στα δύο (2) νοσοκομεία! Ήτοι: Μία (1) ιατρική, μία (1) νοσηλευτική, μία (1) διοικητική – οικονομική και μία (1) τεχνική – ξενοδοχειακή!

Επισφραγίζεται με τον πλέον πειστικό τρόπο η ουσιαστική κατάργηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου και η ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών του στο Γ.Ν. Αιτωλ/νίας!

Η καταστροφική και εγκληματική αυτή παρέμβαση δεν πρέπει σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να προχωρήσει!

Μιλάμε για την ταφόπλακα και το οριστικό κλείσιμο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, όπως σήμερα αυτό λειτουργεί!

Απευθύνω δημόσια έκκληση προς τον Δήμο, την Περιφέρεια, την ιερά Μητρόπολη, τους βουλευτές, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Εμπορικό Σύλλογο, το εργατικό Κέντρο και όλους τους συλλογικούς φορείς της πόλης και τους πολίτες να ξεσηκωθούν ΑΜΕΣΑ ώστε να αποτραπεί το επιχειρούμενο αυτό ανοσιούργημα σε βάρος της Ιεράς Πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Εάν αυτό κ.κ. επιφυλάσσετε στην Ι.Π. Μεσολογγίου εν όψει των 200 χρόνων της ηρωικής Εξόδου, τότε άξιος ο μισθός σας, γιατί κατά τα φαινόμενα η επόμενη αναθηματική στήλη στο Ιερό Ταφείο του Κήπου των Ηρώων θα αφορά το πάλαι ποτέ κραταιό Νοσοκομείο Μεσολογγίου…

Ντροπή σας!!!

Συνημμένα το έγγραφο του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ προς του Διοικητές των Νοσοκομείων.

Π. Παπαδόπουλος

Πρώην Αναπληρωτής Διοικητής

Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»