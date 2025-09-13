Πάνος Μαρνέζος: «Ψέματα και αλήθειες» για την επίθεση σκύλου σε μωρό στο Πάρκο Αγρινίου

Για το περιστατικό με την επίθεση σκύλου σε οικογένεια με μωρό στο Πάρκο Αγρινίου τοποθετήθηκε ο Πάνος Μαρνέζος σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (11.9.25) καταγγέλλει η νεαρή μητέρα. Σοκαρισμένη, κατέγραψε σε βίντεο την εμπειρία της, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έζησε μαζί με μωρό και τον σύζυγό της.

Σε σχετική ανάρτηση ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου και αρμόδιος σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, κ. Παναγιώτης Α. Μαρνέζος αναφέρει:

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σκύλου στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου έχω να δηλώσω τα παρακάτω.

Υπεύθυνος για την περισυλλογή, ιατροφαρμακευτική φροντίδα και σίτιση αυτών, είναι ο Δήμος Αγρινίου.

Με τον ισχύοντα κανονισμό της Ελληνικής νομοθεσίας, ακόμα και αν υπάρχει καταφύγιο (θα σας αναλύσω παρακάτω για το καταφύγιο), μετά από τρεις μήνες γίνεται επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον.

Οταν μιλάμε για φυσικό περιβάλλον, σίγουρα δεν μιλάμε για σημεία όπως είναι το κέντρο της πόλης που δημιουργούνται αγέλες.

Υπάρχουν συγκεκριμένα αδέσποτα, σε διάφορες περιοχές όπου είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα και εθελοντές που τα φροντίζουν.

Επίσης σε πολλούς από αυτούς δίνονται από το δήμο δωρεάν τροφές (υπάρχει επίσημη ονομαστική λίστα για το πόσες τροφές παίρνει ανά μήνα ο κάθε πολίτης).

Ο Δήμος για κτηνιατρικές υπηρεσίες και για σίτιση, δαπανά πάνω από 100.000€ ανά έτος, την ώρα που η πολιτεία τα προηγούμενα χρόνια δεν έδινε στο Δήμο ούτε 10.000€, με εξαίρεση την τελευταία χρηματοδότη που ήταν κοντά στα 44.000€, που και πάλι είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε όλα αυτά που δαπανώνται.

Αρα λοιπόν ας σταματήσει από μερικούς… η καραμέλα ότι παίρνουμε κονδύλια και κάνουμε κακοδιαχείριση.

Καταφύγιο:

Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία «πέταξε» κυριολεκτικά στους δήμους τα αδέσποτα, χωρίς να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους.

Παρόλα αυτά, από από το 2019 εξασφαλίστηκε από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, χρηματοδότηση 700.000€ για κατασκευή καταφυγίου 40 θέσεων, το οποίο δυστυχώς με την αδράνεια Ελληνικής γραφειοκρατίας ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές της φετινής χρονιάς.

Χρειάστηκαν 11 !!! διαφορετικές αδειοδοτήσεις μέχρι τη δημοπράτηση του έργου.

Το καταφύγιο δεν μειώνει τα αδέσποτα, απλά θα είναι ένας χώρος φιλοξενίας όπου θα μπορούμε πιο εύκολα να προωθούμε υιοθεσίες.

Δεν θα ψάχνουμε εθελοντές για ανάδοχη, σε περίπτωση που κάποιο ζώο χρειάζεται φιλοξενία.

Γιατί πολλοί δηλώνουν εθελοντές, αλλά σχεδόν κανείς (ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν φιλοξενεί κανένα ζώο στο σπίτι του.

Ούτε καν δικό τους.

Με την κατασκευή καταφυγίου θα διοριστεί κτηνίατρος (έχει βγει προκήρυξη ΑΣΕΠ), όπου θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερο κόστος.

Σκοπός μας επίσης, με την έλευση δικού μας κτηνιάτρου, είναι και η δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου.

Όλες οι υπηρεσίες ενός δημοτικού κτηνιατρείου παρέχονται και τώρα από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο κτηνίατρο στους συμπολίτες μας.

Σχετικά με το περιστατικό του Πάρκου και τις περισυλλογές γενικότερα:

Σχεδόν όλο το καλοκαίρι η υπηρεσία μας βρισκόταν καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο (και εγώ προσωπικά) και έκανε περισυλλογές σκύλων.

Δημιουργούσαν αγέλες που πράγματι ήταν πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο.

Μετά από λίγο καιρό εμφανίστηκαν κι άλλα σκυλιά.

Αντίστοιχες αγέλες είχαμε πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και στο κέντρο της πόλης.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα ταΐζουν (δεν απαγορεύεται), αλλά χωρίς να προβλέπουν τη δημιουργία αγέλης.

Αυτοί οι άνθρωποι μας παρεμποδίζουν πολλές φορές στις περισυλλογές μας, απωθώντας τα σκυλιά όταν πάμε να τα πιάσουμε, με τη δικαιολογία ότι δεν ενοχλούν κανένα, ενώ στον αντίποδα υπάρχει τεράστια μερίδα συμπολιτών μας που αντιδρά (και έχει δίκιο).

Μετά από κάθε περιστατικό δέχομαι επιθέσεις από δήθεν φιλόζωους οι οποίοι εναντιώνονται στις περισυλλογές.

Τα ζώα που περισυλλέγονται πηγαίνουν ή προς υιοθεσία, ή στην περιοχή Αχελώου, μετά από ψήφισμα της Δημοτικής Επιτροπής.

Μεριμνούμε καθημερινά για τη φροντίδα αυτών με τροφές και νερό.

Όσο την κυρία που δέχθηκε επίθεση με την οικογένεια της, είμαστε στη διάθεση της να μεριμνήσουμε για το περιστατικό και να μην ξανασυμβεί.

Δήλωσε πως πήρε την αστυνομία και της απάντησε πολύ σωστά ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος.

Όταν υπάρχει επίθεση από ζώα όμως, είναι υποχρεωμένη να καταγράψει το συμβάν και να στείλει διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας, ώστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έγινε για το συγκεκριμένο.

Πήρα το θάρρος να αναφέρω όλα τα παραπάνω, γιατί δυστυχώς δεν ζητήθηκε η επίσημη απάντηση του Δήμου στα όσα ειπώθηκαν από τα ΜΜΕ.

Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι τα προηγούμενα χρόνια και σε σχέση με άλλους δήμους.

Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καθημερινής δουλειάς μας.

Χαρακτηριστικό όπως ανέφερα προ ημερών, ότι τα γειτονικά Γιάννενα, έχουν 2.500 αδέσποτα, όπως δήλωσε εκεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Καθημερινά παλεύουμε για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος με σεβασμό στα ζώα αλλά κυρίως στους συμπολίτες μας.