Πάνος Καμμένος: «Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς»

Στο ενδεχόμενο επιστροφής των ΑΝΕΛ στην κεντρική πολιτική σκηνή, στον Αλέξη Τσίπρα, την αριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Πάνος Καμμένος, στον οποίο, μάλιστα, εξαπέλυσε επίθεση λέγοντας ότι «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς».

Αρχικά είπε για την «αγρανάπαυση» των ΑΝΕΛ ότι «εμείς θα επανέλθουμε μόνο αν υπάρξει θέμα του Αιγαίου, εθνικό. Δεν μπορώ να σας πω ότι μου λείπει η πολιτική αλλά θλίβομαι από την εικόνα στη Βουλή να μην υπάρχει αντιπολίτευση».

Μιλώντας στο Kontra Channel είπε ότι «συμφωνώ με την ατζέντα Τραμπ» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει τεράστια ευκαιρία να στρέψει την ατζέντα και να γίνει ενεργειακό κέντρο όπως σωστά έγινε». Ζήτησε, επίσης, «η χώρα να φύγει από τη λογική της πράσινης ατζέντας και να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο».

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά – με αφορμή όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του – είπε ότι «αυτός είναι που πρώτος έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ και έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου».

«Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Πάνο Καμμένο «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ, π.χ. η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσου τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε 3 συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

Μιλώντας, δε, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «κάνει rebranding από αριστερά. Εκεί η κατάσταση είναι διαλυμένη. Ο Ανδορυλάκης δεν υπάρχει, δεν υπήρξε και ποτέ δηλαδή. Ο Τσιπρας μπορεί να δώσει άρωμα κυβερνησιμότητας»

Πηγή: protothema.gr