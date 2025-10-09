Πάνος Καμμένος: Ετοιμάζεται για νέο κόμμα με αρχηγό τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη

Για νέο κόμμα ετοιμάζεται ο Πάνος Καμμένος, μετά τους ΑΝΕΛ, με αρχηγό αυτή τη φορά τη σύζυγό του, δικηγόρο Έλενα Τζούλη.

Αυτό, τουλάχιστον, καταλαβαίνει κανείς από όσα είπε ο κ. Καμμένος όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Αντώνη Σρόιτερ για την εκπομπή «Αυτοψία».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος, απαντώντας τι θα έλεγε για ένα νέο κόμμα με όχι εκείνον μπροστάρη, αλλά τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη:

«Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Ναι, το σκέφτεται».

Ερωτηθείς για το αν ο κ. Τσίπρας επικοινωνούσε μαζί του και του έλεγε ότι τον θέλει μαζί του στο νέο του εγχείρημα, ο κ. Καμμένος απαντά: «Εγώ θα συζητούσα μαζί του».

Εξάλλου, ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος της ΑΝΕΛ απαντά και για το ζήτημα που τον έφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα και αφορά στην υπόθεση «μεσολάβησης» προκειμένου συγκεκριμένος ιερωμένος να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Όπως είπε, «όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι θα πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στον Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου».

Πηγή: vradini.gr