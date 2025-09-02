Πάνος Καμμένος: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...» - Το απίστευτο ηχητικό με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Απίστευτο ηχητικό από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο πρώην υπουργός, Πάνος Καμμένος με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας, ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει, για να εκλεγεί ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μητροπολίτης.

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω»: Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε στον εκ των βασικών κατηγορούμενων για την κρητική μαφία, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος. Μάλιστα, στον διάλογο που έχει καταγράψει ο «κοριός» της αστυνομίας, ο μεν κατηγορούμενος διαβεβαίωνε ότι ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, για λογαριασμό του οποίου μεσολαβούσε, προκειμένου να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε εξασφαλισμένη εύνοια και «από την αμερικανική βάση», ο δε Πάνος Καμμένος απαντούσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα», τότε «το ελέγχει απόλυτα».

Πάντως, σε επικοινωνία που είχε με τον πρώην υπουργό η εκπομπή Power Talk και η Τατιάνα Στεφανίδου, την οποία μετέφερε η παρουσιάστρια, ο κ.Καμμένος παραδέχθηκε ότι είχε την επικοινωνία με τον κατηγορούμενο. Όπως είπε, τον γνώριζε από παλιά «από τη ΝΔ», του είπε μεν ναι, θα βοηθούσε γιατί έχει κάποιες επαφές, αλλά στη συνέχεια δεν έκανε απολύτως τίποτα και δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο στον κατηγορούμενο.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο από το protothema.gr:

Διαβάστε το επίμαχο απόσπασμα από το ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο γίνεται ο διάλογος για τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τι αναφέρεται στη δικογραφία

Υπενθυμίζεται, ότι τα δύο αδέλφια- ξενοδόχοι και φερόμενοι εγκέφαλοι της μαφίας της Κρήτης επεδίωκαν την εκλογή «δικού τους ανθρώπου» στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη δικογραφία σε βάρος τους ο ένας εκ των αδελφών έθεσε ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με αυτό το σκοπό με τον κ.Πάνο Καμμένο και εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ελέγχει απόλυτα».

Ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τη δικογραφία αποφεύγει την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών υποψήφιο, ωστόσο, ο ξενοδόχος τον οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι ελέγχει τη θετική έκβαση του αιτήματος μεσολάβησης «εφόσον εξαρτάται από τον Αμερικανικό παράγοντα», του στέλνει γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του «εκλεκτού του» υποψηφίου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Στη δικογραφία και στο κομμάτι της που αφορά την καταπάτηση και πώληση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων και μετέπειτα τους εκβιασμούς ώστε να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

- Ο ένας εκ των ξενοδόχων- κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ξενοδόχος προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο τμήμα…. Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

-Στις 12 Αυγούστου, ο ξενοδόχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο. Του μιλάει για τον αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ.Καμμένο ότι ο αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ.Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «το ελέγχει απόλυτα». Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων». Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της κρητικής μαφίας επικοινωνεί στη συνέχεια με τον αρχιμανδρίτη και του μεταφέρει τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

-Ο αρχιμανδρίτης ζητά από τον ξενοδόχο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του σημερινού κατηγορούμενου στην εκκλησία.

-Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο ξενοδόχος σε άλλη επικοινωνία του με τον αρχιμανδρίτη υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ.Καμμένο, ενώ στη συνέχεια … διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου…

Αναφέρεται ειδικότερα ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του ΑγίουΛαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο ξενοδόχος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ... μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο ξενοδόχος δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.

Πηγή: protothema.gr