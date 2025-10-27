Πάνω στην ιστορική γέφυρα Μόρνου οι υπογραφές για την αποκατάσταση με 2,3 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε από τους συναρμόδιους περιφερειάρχες και τον ανάδοχο η σύμβαση για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας Μόρνου με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη ενώ ενδεικτικό του πανηγυρικού τόνου που δόθηκε στη διαδικασία είναι ότι οι υπογραφές «έπεσαν» στο σημείο που σύντομα θα μετατραπεί σε εργοτάξιο.

Η ανάρτηση του Νεκτάριου Φαρμάκη:

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στις τοπικές κοινωνίες για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου. Σήμερα με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό συνυπογράψαμε με τον ανάδοχο τη σύμβασης κατασκευής του έργου, το οποίο και χρηματοδοτούμε από κοινού με 2,3 εκ ευρω. Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου που συνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ανοίγοντας δρόμους όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, προς την κοινή ανάπτυξη και την πρόοδο των περιοχών μας. Και θα είμαστε πάλι εδώ, να γιορτάσουμε και να χαρούμε με την ολοκλήρωση του έργου.