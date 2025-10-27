Πάνω από 60 καταγγελίες καθημερινά για ενδοοικογενειακή βία – Γυναίκες και παιδιά κυρίως τα θύματα

Περισσότερα από 60 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά οι αστυνομικές αρχές σε όλη τη χώρα, με τα θύματα –στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά– να υφίστανται επαναλαμβανόμενη βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι αναφορές ξεπερνούν τις 17.000 μόνο το εννιάμηνο του 2025, με τα τμήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι αρχές επισημαίνουν ότι μία στις τρεις υποθέσεις που καταγγέλλονται αφορούν επανειλημμένα περιστατικά βίας.

Η δολοφονία της 40χρονης γυναίκας στην Οινόη, η οποία ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, αποτελεί ένα ακόμη συγκλονιστικό περιστατικό στο διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο. Η γυναίκα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον κακοποιητή της, ωστόσο η κατάσταση κατέληξε τραγικά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν.

Μόνο το 2024, η Ελληνική Αστυνομία κατέγραψε 22.080 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες οδήγησαν στη σχηματοποίηση 13.503 δικογραφιών και στη σύλληψη 6.453 ατόμων. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνεχή αύξηση των περιστατικών και τη δυσκολία πρόληψης της επαναλαμβανόμενης κακοποίησης, παρά την ενίσχυση των ειδικών τμημάτων σε όλη τη χώρα.