Πάνω από 20% τα κλειστά ακίνητα στην Αιτωλοακαρνανία - Λείπουν τα κίνητρα

Πάνω από 20% τα κλειστά ακίνητα στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», με την αγορά να ζητά ουσιαστικά κίνητρα, εκτιμώντας ότι με τα σημερινά προγράμματα – κίνητρα δεν αποδίδουν. Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Καμποσιώρας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μπορεί στη ΔΕΘ να μην έγινε καμία αναφορά στο ζήτημα για τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, αλλά στη μόνο στη φορολογία των ακινήτων που εκμισθώνονται, ωστόσο στελέχη του κλάδου κρατούν «μικρό καλάθι» για ανακούφιση στην αγορά κατοικίας.

Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση στην αγορά κατοικίας αφορά την μείωση του ενδιάμεσου κλιμακίου φόρου, για τα εισοδήματα από ενοίκια που κυμαίνονται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και αφορούν 150.000 ιδιοκτήτες. Εκεί, ο συντελεστής φόρου θα μειωθεί από το 35% στο 25%. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, «η μείωση του συντελεστή του μεσαίου κλιμακίου της φορολογίας ενοικίων, εκεί δηλαδή ακριβώς που «πονάει» η πολύπαθη «μεσαία τάξη», με προοπτική για μεγαλύτερη μείωση, αν περιοριστεί η υποδήλωση των μισθωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές είναι θετική».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η έμμεση προαναγγελία παράτασης της τριετούς φοροαπαλλαγής για τις κενές κατοικίες, που λήγει την 31.12.2025, η οποία αν συνοδευτεί και με την αναγκαία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και τη διόρθωση των σημερινών αστοχιών της, αλλά και την καθιέρωση του «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών, θα επαναφέρει δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Πάντως, μέχρι σήμερα, η φοροαπαλλαγή αυτή δεν έχει ιδιαίτερη απήχηση, διότι η ρύθμιση, έτσι όπως έχει συνταχθεί, κρίνεται προβληματική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το κίνητρο συνδέεται με τον μισθωτή και όχι με το ακίνητο. Αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής αποχωρήσει κατά την διάρκεια της αρχικής τριετίας (ακόμα και ένα μήνα μετά τη σύναψη του συμβολαίου), ο ιδιοκτήτης χάνει την φοροαπαλλαγή για όλη την τριετία.

Έτσι, το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο, που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν ο κάτοχος του ακινήτου δαπανήσει μερικές χιλιάδες ευρώ, για να ανακαινίσει ή επισκευάσει το κλειστό του ακίνητο, ώστε να είναι και πάλι κατοικήσιμο, προσδοκώντας ακριβώς στην απόσβεση της επένδυσής του, λόγω της φοροαπαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Αυτή τη στιγμή στην Αιτωλοακαρνανία, που βεβαίως δεν αντιμετωπίζει το στεγαστικό πρόβλημα με την ένταση που καταγράφεται στην Αθήνα ή άλλα αστικά κέντρα, ωστόσο οι τιμές βρίσκονται και εδώ τα τελευταία χρόνια σε ανοδική τροχιά, τα κλειστά ακίνητα παραμένουν πάνω από 20% σε σχέση με το ενεργό δυναμικό των ακινήτων!

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Καμποσιώρας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Τα κλειστά ακίνητα στην Αιτωλοακαρνανία είναι πάνω από 20% σε σχέση με το ενεργό δυναμικό των ακινήτων. Είναι πολλά στα αστικά κέντρα, αλλά είναι πάρα πολλά και στα χωριά, όπου για να ανοίξουν αυτά χρειάζονται πολλαπλάσια κίνητρα απ’ αυτά που θα πρέπει να δοθούν για τα ακίνητα στα αστικά κέντρα. Συνεπώς η επιβολή φόρου στα κλειστά ακίνητα είναι στη λογική «ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα». Είναι μια έμμεση απειλή, η οποία όμως δεν έχει βάση.

Θα πρέπει όμως να βρεθεί ένας τρόπος από την Κυβέρνηση να δώσει κίνητρα και μάλιστα ουσιαστικά, ώστε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του. Αν δοθούν πραγματικά κίνητρα, που να είναι μέσα από την αγορά, τότε θα αλλάξει όλο το σκηνικό των ακινήτων.

Επίσης, ακόμη και τα υπάρχοντα προγράμματα που αφορούν τα ακίνητα, αν λειτουργήσουν με πραγματικά κριτήρια, θα υπάρξει άλλος «αέρας» στον τομέα των ακινήτων. Για παράδειγμα αν το πρόγραμμα «ανακαινίζω - ενοικιάζω» πάψει να έχει τη δέσμευση της τριετίες στον ενοικιαστή, τότε το πρόγραμμα θα ανακάμψει. Αυτή την στιγμή, αν ο ενοικιαστής του ακινήτου που ανακαινίστηκε και ενοικιάστηκε μέσω του προγράμματος αυτού εγκαταλείψει το ακίνητο στα δύο χρόνια, τότε ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει όλα τα χρήματα που πήρε για να ανακαινίσει και να ενοικιάσει το ακίνητό του και γι’ αυτό δεν πρόκειται να το ενοικιάσει ποτέ ή αν το ενοικιάσει δεν αποκλείεται να πέσει θύμα εκβιασμού.

Όπως όμως και αν έχει, είτε μιλάμε για πρόγραμμα είτε για τα κλειστά ακίνητα, αν τα κριτήρια δεν είναι σοβαρά, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα διότι τα υφιστάμενα κριτήρια είναι μόνο για ανακοινώσεις, κανένα πρόγραμμα ή κανένας στόχος της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα δεν θα έχει επιτυχία.

Πρέπει να υπάρχουν όροι αγοράς στον τομέα των ακινήτων, διαφορετικά το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να αυξάνουν τις τιμές στα ακίνητα, χωρίς να αυξάνεται η διαθεσιμότητα. Επίσης τα προγράμματα πρέπει να τρέχουν έγκυρα, γρήγορα όχι την επόμενη μέρα, αλλά την προηγούμενη.

Το κλειστό ακίνητο είναι περιούσια του ιδιοκτήτη για το οποίο πληρώνει ΕΝΦΙΑ, πληρώνει τις φθορές, χάνει πρακτικά και θεωρητικά την αξία του και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί γιατί δεν τον συμφέρει.

Πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα από όσους ενοικιάζουν που έχει φοβηθεί τους ενοικιαστές για την κατάσταση που παραδίδουν το ακίνητο. Πολλές φορές η κατάσταση είναι τέτοια που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί εύκολα να αποκαταστήσει τις ζημιές και να το επαναφέρει στην αγορά προς ενοικίαση. Ως προς αυτό υπάρχει ανάγκη να «τρέξει» το μητρώο φερεγγυότητας. Αυτό το φοβάται μόνο όποιος δεν έχει σκοπό να πληρώσει ποτέ, ο αφερέγγυος. Μάλιστα, αυτό ήταν και αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σχετικά με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ τονίζει πως η πρώτη εικόνα είναι θετική, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα όπως ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής για τα ενοίκια, αλλά δεν αρκούν αυτά. Μπορούμε να τα παρομοιάσουμε ως παυσίπονο για τον καρκίνο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»