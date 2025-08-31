Πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα - Πού καταγράφηκε το φαινόμενο

Εντυπωσιακά δεδομένα για τους κεραυνούς που έπεσαν χθες, Σάββατο (30/8) κατέγραψε ο νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος, ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος, από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου καταγράφηκαν συνολικά 20.107 κεραυνοί· οι 8.223 σημειώθηκαν στην ξηρά και οι υπόλοιποι 11.884 στη θάλασσα.

Το σύστημα παρέχει πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όχι μόνο των περιοχών όπου εκδηλώνονται καταιγίδες, αλλά και του πλήθους των κεραυνών.

Το Σάββατο εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες που συνοδεύτηκαν από περισσότερους από 20.000 κεραυνούς και αστραπές.

Οι κεραυνοί ξεκίνησαν από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, με έντονα φαινόμενα σε Μαυροβούνιο και Αλβανία, προτού επηρεάσει την Κέρκυρα και στη συνέχεια κινηθεί ανατολικά.

Πλέον, το φαινόμενο έχει εξασθενήσει και οι μετεωρολόγοι εκτιμούν σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Η δυνατότητα του δορυφόρου να καταγράφει με ακρίβεια τους κεραυνούς αποτελεί σημαντική καινοτομία, καθώς διευκολύνει την ακριβέστερη πρόγνωση των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

