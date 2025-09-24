Πανικός στη Γοργοποτάμου στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο χωρίς χειρόφρενο και οδηγό βρέθηκε στη μέση του δρόμου

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο, στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Κοσμά Αιτωλού το απόγευμα της Τετάρτης (24.9.25), όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, βρέθηκε ξαφνικά στη μέση του δρόμου χωρίς χειρόφρενο και χωρίς οδηγό.

Άλλη οδηγός που κινούταν στο σημείο προσπάθησε μάταια με συνεχή κορναρίσματα, να κινητοποιήσει τον οδηγό (που δεν υπήρχε μέσα στο αυτοκίνητο) για να σταματήσει. Αμέσως όμως έγινε αντιληπτό από περίοικους τι είχες συμβεί και σταμάτησαν το αυτοκίνητο με τα χέρια.

Μετά αστυνομία και διερχόμενοι ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον ιδιοκτήτη του Ι.Χ., ώστε να μετακινηθεί εγκαίρως το όχημα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Δείτε φωτογραφίες: