Πανικός σε τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκτίναξε ανήλικο ποδηλάτη

Πανικός προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και εκτίναξε ανήλικο ποδηλάτη.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (10.9.25) στην οδό Ακτή Δυμαίων στο ύψος του “Κολοκυθά” όταν αυτοκίνητο Smart παρέσυρε ποδήλατο στο οποίο επέβαινε ένας έφηβος 15 ετών.

Το παιδί εκτινάχτηκε, ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Ερευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: dete.gr