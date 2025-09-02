Πανικός σε χωριό στο Αγρίνιο: Αποχώρησε από το καφενείο και πυροβολούσε στον αέρα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα σε χωριό στην Στράτο, όταν ένας άνδρας αποχώρησε από καφενείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με κυνηγετικό όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (8.9.25). Σύμφωνα με πληοροφορίες, ο άνδρας αφού αποχώρησε από το καφενείο του χωριού, πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Οι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, και σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία.