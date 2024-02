Πανικός με τραυματίες από πυροβολισμούς μετά την παρέλαση για το Super Bowl στο Κάνσας – Συνελήφθησαν δύο ένοπλοι (video)

Τον τρόμο έσπειραν δύο ένοπλοι δράστες κατά την διάρκεια παρέλασης φιλάθλων που γιόρταζαν την κατάκτηση του Super Bowl στο Κάνσας από τους Τσιφς καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ως τώρα άνοιξαν πυρ στο πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8-10 άτομα μέχρι στιγμής.

BREAKING: Kansas City Chiefs parade shooting: Police order crowds away from Union Station after multiple shots ring out while Super Bowl champs celebrate win pic.twitter.com/g0vstfvaXm

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 14, 2024