Πανηγυρίζει ο Τραμπ - Έξαλλος ο Τζίμι Κίμελ με την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του ετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ

Έξαλλος με την απόφαση του ABC να αποσύρει «επ' αόριστον» την εκπομπή του, «Jimmy Kimmel Live!» φέρεται να είναι ο Τζίμι Κίμελ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναζητά ενεργά τρόπους να σπάσει το συμβόλαιό του και να διακόψει τελείως τη συνεργασία του με το δίκτυο.

Ο 57χρονος κωμικός είδε το δημοφιλές late show του να αναστέλλεται εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του ίνφλουενσερ – διαμορφωτή της κοινής γνώμης – Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Ένας παραγωγός που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Daily Mail δήλωσε ότι οι συνεργάτες του Κίμελ «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο» από την απόφαση του ABC και ότι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του ίδιου και του δικτύου.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για υπέρβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει τις εταιρείες να ακυρώσουν οποιαδήποτε εκπομπή δεν τους αρέσει», σχολίασε ο ίδιος.

Το γεγονός ότι το «Jimmy Kimmel Live!» θα βρεθεί εκτός τηλεοπτικού αέρα φαίνεται να χαροποίησε ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για την «ακύρωση», όπως εκτίμησε της εκπομπής ενός από τους διασημότερους επικριτές του, χαρακτηρίζοντας τη «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του παρουσιαστή για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ λέγοντας ότι «έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο» και «χειρότερη τηλεθέαση ακόμη και από τον Κολμπέρ» ενώ στράφηκε και εναντίον των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το δίκτυό τους, το NBC να αναλάβει δράση και να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές.

Οι δηλώσεις του Κίμελ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο 57χρονος Κίμελ συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Τη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου των τραμπιστών νεολαίων, που πυροβόλησε στον λαιμό 22χρονος με κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ο όρος MAGA είναι ακρώνυμο του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στον οποίο πίστωνε την κινητοποίηση μέρους της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», γεννώντας ανησυχίες για επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου.

Πηγή: protothema.gr