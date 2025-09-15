Πανηγυρίζει η Κεχρινιά Αμφιλοχίας τιμώντας τον Άγιο Βησσαρίωνα στον ομώνυμο Ναό του

Πανηγυρίζει η Κεχρινιά Αμφιλοχίας τιμώντας τον Άγιο Βησσαρίωνα στον ομώνυμο Nαό με λαμπρό Εσπερινό, παρουσία του Μητροπολίτη Δαμασκηνού, κληρικών και πλήθους πιστών.

Στην γραφική Κεχρινιά Αμφιλοχίας, που απλώνεται στις πλαγιές του όρους Πεταλά (Θύαμος) βορειοανατολικά της λίμνης Αμβρακίας, δεσπόζει στο κέντρο του χωριού ο Ιερός Ενοριακός Ναός του Αγίου Βησσαρίωνος.

Ο ναός αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, καθώς χτίστηκε τη δεκαετία του 1950-60 και εγκαινιάστηκε το 1958 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεο Β’.

Ο επιβλητικός ναός πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος, με επίκεντρο τον εορταστικό Εσπερινό της παραμονής.

Έτσι και φέτος, το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025, τελέστηκε με λαμπρότητα η ακολουθία του Εσπερινού, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Μαζί του συλλειτούργησαν κληρικοί της περιοχής, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Ντούβαλη και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Αμφιλοχίας, Πρωτοπρεσβύτερο Οδυσσέα Κυρόσιμο.

Η παρουσία πλήθους πιστών από την Κεχρινιά και την ευρύτερη περιοχή κατέστησε την πανήγυρη ιδιαίτερα κατανυκτική, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό της τοπικής κοινωνίας με τον ναό και τον Άγιό της.



Δείτε το βίντεο: