Πανήγυρις Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης

Πανήγυρις Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου στις 13-14 Σεπτεμβρίου με Αρχιερατικό Εσπερινό, Όρθρο και Θεία Λειτουργία.

Η ανακοίνωση:

Από την Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι, επί την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία πανηγυρίζει το ομώνυμο Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής θα τελεσθούν:

Το Σάββατο 13/9 στις 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας & θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ.Δαμασκηνού, ο οποίος θα κομίσει προς προσκύνηση ευλογία και αγιασμό, τεμάχιο Τιμίου Ξύλου.

Την Κυριακή 14/9 το πρωί από 07:00, Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Το απόγευμα της Κυριακής, (ανήμερα της εορτής) και ώρα 06:30 μ.μ ο Μεθέορτος Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ψαλούν οι Χαιρετισμοί εις τον Τίμιο Σταυρό.

Δείτε την αφίσα: