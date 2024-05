Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί για το 7ο αστέρι του Παναθηναϊκού AKTOR - Στις 13:30 στο «Ελ. Βενιζέλος» οι πρωταθλητές Ευρώπης

Η πτήση αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στην Πύλη 7 του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου θα γίνει το αδιαχώρητο από τους οπαδούς των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Βερολίνο της Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 στον τελικό της Euroleague, παίζοντας φανταστική άμυνα στο δεύτερο μέρος.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναχωρήσει στις 11:00 από το Βερολίνο και θα αφιχθεί στην Αθήνα στις 13:30 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Οι «πράσινοι» θα βγουν από την πύλη 7 του αεροδρομίου της Αθήνας, όπου χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας αναμένεται να τους υποδεχθούν. Το τσάρτερ ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 10 το πρωί.

Αρχικά υπήρχαν σκέψεις να μετατεθεί για αργότερα η αναχώρηση, ώστε να έχουν χρόνο να ξεκουραστούν οι πρωταθλητές Ευρώπης, μετά την κατάκτηση του 7ου τίτλου Euroleague στην ιστορία του συλλόγου, 13 χρόνια μετά το τελευταίο. Τελικά, η ΚΑΕ αποφάσισε να μην προβεί σε αλλαγές στην ώρα αναχώρησης.

Σε ένα ιστορικό ματς, ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός στο δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας την 7η νίκη του σε 8 τελικούς όπου έχει πάρει μέρος.

Με συγκλονιστική ανατροπή στο β' ημίχρονο, οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν επικράτησαν στον τελικό της Euroleague, στην κατάμεστη Uber Arena του Βερολίνου, και έραψαν -μπροστά σε 10.000 οπαδούς τους- στη φανέλα τους το 7ο αστέρι, όσα και τα Κύπελλα Πρωταθλητριών που έχουν κατακτήσει στο μπάσκετ.

Ο Έργκιν Αταμάν, φανερά συγκινημένος, αφιέρωσε το τρόπαιο στον πατέρα του που δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Ήταν η επιβράβευση της προσπάθειας όλης της χρονιάς. Δείξαμε ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι περήφανος. Ξέρετε ότι έχασα τον πατέρα μου μερικούς μήνες πριν. Είμαι σίγουρος ότι το είδε. Ήταν μαζί μου σε όλα τα πρωταθλήματα. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες και τους Τούρκους φιλάθλους», είπε ο Αταμάν.

