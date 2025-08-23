Πανεπιστήμιο Πατρών: Το 4,3% των αιώνιων φοιτητών θέλει να αποφύγει τη διαγραφή

«Από 20.000 φοιτητές που θα διαγράφονταν, 850 ενδιαφέρθηκαν να συνεχίσουν». Αυτό ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα».

«Θεωρώ ότι η παρέμβαση η νομοθετική που έκανε η πολιτεία δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους περίπου 850 να τελειώσουν. Να σας πω ότι εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργήσαμε το 1966. Έχουμε εγγεγραμμένους που δεν έχουν τελειώσει από εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε μία τελευταία ευκαιρία σε όλους όσους προσπαθούν τα τελευταία δύο - τρία χρόνια, λέω εγώ, έτσι ώστε να τελειώσουν και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο δεν τιμά τα ελληνικά πανεπιστήμια…» πρόσθεσε ο Πρύτανης.

Επί της ουσίας δηλαδή και κρίνοντας από την αναλογία, το γεγονός δηλαδή ότι το 4,3% από τους υπό διαγραφή δηλώνουν ότι θέλουν να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους, δικαιώνεται επί της ουσίας η νομοθετική πρωτοβουλία για ξεκαθάρισμα των καταλόγων των Πανεπιστημίων.

