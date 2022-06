Το πανεπιστήμιο Πατρών στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου

Η κατάταξη του QS World University Rankings 2023 περιλαμβάνει 1.500 ιδρύματα από όλο τον κόσμο αναμεσά τους και το Πανεπιστήμιο Πατρών

Όπως θα δείτε στη λίστα, οι φετινές υψηλότερες βαθμολογίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τα εμβληματικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και πανεπιστήμια από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Η κατάταξη γίνεται με βάση οκτώ κριτήρια, από την ακαδημαϊκή φήμη μέχρι τον αριθμό των εγγεγραμμένων ξένων φοιτητών.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΟΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) βρίσκεται στη 422η θέση. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ανέβει θέσεις σε σχέση με πέρυσι και βρέθηκε στη 591-600η θέση. Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 601-650, ενώ το ΑΠΘ ακολουθεί στη θέση 651-700. Στις θέσεις 801-100 συναντάμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στις θέσεις 1001-1200 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Την πρώτη τριάδα στην κορυφή της κατάταξης έχουν κατακτήσει το University of Cambridge, το University of Oxford και το Imperial College London. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα UCL, ETH Zurich, The University of Edinburgh, EPFL, Université PSL,

The University of Manchester και το King’s College London.

thebest.gr

