Πανεπιστήμιο Πατρών: Αναπτύσσει ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναπτύσσει ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων και εμποδιζόμενων ατόμων. Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ.

Η εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο για την χαρτογράφηση των αναγκών, τον σχεδιασμό λύσεων και τη δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων για ΑμεΑ και ηλικιωμένους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Μνημόνιο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενταχθεί στο gov.gr και θα οργανώνεται ανά Δήμο και σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος της πλατφόρμας είναι:

- η υποστήριξη ευάλωτων και εμποδιζόμενων ατόμων,

-η αξιοποίηση των δεδομένων των Δήμων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων αυτών,

-η διασύνδεση με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες,

-ο έγκαιρος εντοπισμός πολιτών που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδίως σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών και επιχειρήσεων διάσωσης.

Στην εκδήλωση υπογραφής απεύθυναν χαιρετισμό:

• Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου

• Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης

• Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Σπύρος Δενάζης παρουσίασε την «πλατφόρμα καταγραφής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων», που θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας, μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ακαδημαϊκής Κοινότητας».