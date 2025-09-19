Πανεπιστήμιο Πάτρας: 20.000 «αιώνιοι φοιτητές» θα διαγραφούν από τις αρχές Νοεμβρίου

Σε 20.000 υπολογίζονται οι «αιώνιοι φοιτητές» που θα διαγραφούν από τις αρχές Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Πάτρας Τι θα γίνει στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.

Ήρθε η ώρα της «κρίσης» για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το όριο σπουδών αφού σύμφωνα με το νέο νόμο, το επόμενο διάστημα ξεκινά η διαγραφή τους από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου όσοι φοιτητές δεν έχουν εμφανιστεί τα τελευταία τρία χρόνια για να δώσουν εξετάσεις και δεν έχουν περάσει συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων θα «δουν» την έξοδο από τα πανεπιστήμια. Ο συνολικός αριθμός των διαγραφών θα είναι τεράστιος και σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά τους 300.000 εγγεγραμμένους στα μητρώα των ΑΕΙ.

Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια έχουν ενημερώσει τους εγγεγραμμένους για τις διαγραφές και έχουν κληθεί όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στις εξεταστικές ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα πτυχία τους. Ήδη μόνο από το πανεπιστήμιο της Πάτρας θα διαγραφούν 20.000 άτομα από τις αρχές του επόμενου μήνα (Νοέμβριος 2025). Το πανεπιστήμιο είχε κάνει τους σχετικούς ελέγχους στα μητρώα του εδώ και πολύ καιρό και όπως λέει ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Μπούρας «περίπου 20.000 άτομα πληρούν τα κριτήρια διαγραφής , ενώ 850 φοιτητές έχουν ακόμη μία τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε έναν χρόνο».

Ο πρύτανης, διευκρίνισε ότι από τις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαγραφή φοιτητών και φοιτητριών που εισήχθησαν μέχρι το 2016, δεν έχουν εμφανιστεί σε εξετάσεις τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων τους. Όπως είπε «με βάση το νόμο που ψηφίστηκε, μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπήκαν το 2016 και πίσω και οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουν εμφανιστεί να δώσουν εξετάσεις και ταυτόχρονα έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων θα διαγραφούν.

Εμείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν τρία χρόνια, κάναμε μια μεγάλη έρευνα για αυτούς που θα διαγράφονταν για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά 20.000. Τους 15.000 τους κληρονομήσαμε το 2019 από τα ΤΕΙ και οι υπόλοιποι 3.000 είναι από ιδρύσεως του Πανεπιστημίου το1966. Στείλαμε λοιπόν, με ό, τι διευθύνσεις είχαμε σε αυτούς τους 20.000 και απάντησαν γύρω στους 850. Και αυτοί είναι που προσπαθούν το ίδιο μέγεθος, τα τελευταία 3 χρόνια».

Όπως αναφέρει ο πρύτανης «στο Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν, έχουμε καταγράψει όλες τις περιπτώσεις και θεωρώ ότι, ό, τι έπρεπε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Τους έχουμε ενημερώσει και προσπαθούν αυτοί που σας είπα: 850 φοιτητές οι οποίοι έχουν μία ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους «αιώνιους» φοιτητές

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το Καλοκαίρι για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης σπουδών στα ΑΕΙ, προβλέπει ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια, θα έχουν δικαίωμα ολοκλήρωσης σπουδών εντός δύο επιπλέον εξαμήνων, κατόπιν υποβολής αίτησης, εντός 30 ημερών από την έκδοση των βαθμολογίων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά την οποία συμπληρώνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης.

Η ρύθμιση δεν επηρεάζει ενεργούς φοιτητές, ούτε όσους βρίσκονται εντός του νόμιμου χρονικού πλαισίου σπουδών (4+2 ή 5+3 έτη). Από το υπουργείο τονίζεται ότι με αυτό τον τρόπο προσφέρεται «μια τελευταία, αλλά ρεαλιστική, ευκαιρία να μετατρέψουν το συσσωρευμένο εκπαιδευτικό τους κεφάλαιο σε πτυχίο».

Από τις διαγραφές εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, ενώ προβλέπεται κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας. Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη για μερική φοίτηση αφορά σε γονείς παιδιών έως 8 ετών, εργαζόμενους (άνω των 20 ωρών εργασίας την εβδομάδα αποδεδειγμένα) και πρωταθλητές και αθλητές με εντατικό πρόγραμμα προπόνησης.

Πηγή: ethnos.gr