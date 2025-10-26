Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home ΑιτωλοακαρνανίαΑγρίνιο
ΑγρίνιοΠαιδεία

Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο στο Αγρίνιο με επίκεντρο την ανάδειξη των τοπικών μνημείων και της αρχαίας ιστορίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή

Το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου με την υπ.αριθ. 15η/6-10-2025 απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων προτίθεται να υλοποιήσει Πανελλήνιο μαθητικό Συνέδριο στις 26, 27 και 28 Μαρτίου 2026 στο Αγρίνιο με θέμα : “Τοπικά Μνημεία και ανάδειξη της αρχαίας Ιστορίας”. Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd0t3XEoFT…/viewform… και μέχρι στις 15 Νοεμβρίου και να καταθέσει περίληψη (10 σειρών) της εισήγησης του, ενώ θα προσέλθει με 15- 20μελή ομάδα, θα παρουσιάσει σε συγκεκριμένο χρόνο, 15 λεπτά, ένα τοπικό του μνημείο, θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά όλο το πρόγραμμα παρουσιάσεων και των δράσεων του τριημέρου, αφού η 3η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Αγρινίου με ξενάγηση, δράση και ενημερωτικά φυλλάδια.

Επιστημονική Επιτροπή:
Βετσόπουλος Απόστολος, Διδάκτωρ, Σχολικός Σύμβουλος, Επόπτης Ποιότητας Αιτ/νίας
Παλιούρα Μίρκα Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, του Ιονίου Πανεπιστημίου
Χούτας Νικόλαος Διδάκτωρ Ιστορίας, Παντείου Πανεπιστημίου
Χρόνης Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Πελέκη Αικατερίνη Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του 5ου Γ/σίου
Οργανωτική Επιτροπή:
Αδάμης Ευθύμιος ΠΕ02 msc Διοίκηση Σχ. Μονάδων, msc. Σλαβικός Πολιτισμός Δ/ντής 5ου Γ/σίου
Υφαντής Ηλίας ΠΕ02 Διδάκτωρ Ιστορίας, Δ/τής 6ου ΓΕΛ
Τασούλη Σπυριδούλα ΠΕ 02 Καθηγήτρια Φιλόλογος του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου
Βασιλείου Μαρία ΠΕ88, Καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου
Πουδαρά Βλωτίνα ΠΕ06, Καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου
Μήτσου Αναστασία ΠΕ30, Κοινωνική Λειτουργός msc Social Work
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή περιλήψεων και αφού τα σχολεία αποστείλουν πλήρη κείμενα, σε word με έκταση 1500 – 2000 λέξεις.

Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο στο Αγρίνιο με επίκεντρο την ανάδειξη των τοπικών μνημείων και της αρχαίας ιστορίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο Αγρίνιο 37 νέοι από 6 χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μονοπάτι...

Θρίαμβος για τον ΓΑΣ Αγρινίου στους αγώνες Κ14 – Πολλά τα μετάλλια που...

Αγρίνιο: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (εικόνες)

Παραβόλα: Πλήθος πιστών και επισήμων στον μεγαλοπρεπή εσπερινό και τη λιτανεία του Αγίου...

Νέος Διάκονος χειροτονήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Καμαρούλας

Τροχαίο στην Αγρινίου–Θέρμου: Καραμπόλα Ι.Χ. αυτοκινήτων στην Παραβόλα

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.