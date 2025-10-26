Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο στο Αγρίνιο με επίκεντρο την ανάδειξη των τοπικών μνημείων και της αρχαίας ιστορίας

Το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου με την υπ.αριθ. 15η/6-10-2025 απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων προτίθεται να υλοποιήσει Πανελλήνιο μαθητικό Συνέδριο στις 26, 27 και 28 Μαρτίου 2026 στο Αγρίνιο με θέμα : “Τοπικά Μνημεία και ανάδειξη της αρχαίας Ιστορίας”. Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd0t3XEoFT…/viewform…

Επιστημονική Επιτροπή:

Βετσόπουλος Απόστολος, Διδάκτωρ, Σχολικός Σύμβουλος, Επόπτης Ποιότητας Αιτ/νίας

Παλιούρα Μίρκα Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, του Ιονίου Πανεπιστημίου

Χούτας Νικόλαος Διδάκτωρ Ιστορίας, Παντείου Πανεπιστημίου

Χρόνης Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Πελέκη Αικατερίνη Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του 5ου Γ/σίου

Οργανωτική Επιτροπή:

Αδάμης Ευθύμιος ΠΕ02 msc Διοίκηση Σχ. Μονάδων, msc. Σλαβικός Πολιτισμός Δ/ντής 5ου Γ/σίου

Υφαντής Ηλίας ΠΕ02 Διδάκτωρ Ιστορίας, Δ/τής 6ου ΓΕΛ

Τασούλη Σπυριδούλα ΠΕ 02 Καθηγήτρια Φιλόλογος του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου

Βασιλείου Μαρία ΠΕ88, Καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου

Πουδαρά Βλωτίνα ΠΕ06, Καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου

Μήτσου Αναστασία ΠΕ30, Κοινωνική Λειτουργός msc Social Work

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή περιλήψεων και αφού τα σχολεία αποστείλουν πλήρη κείμενα, σε word με έκταση 1500 – 2000 λέξεις.