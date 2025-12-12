Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν πλησίασαν στην πρώτη 8άδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και έμεινε στο 0-0 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους και τους «πράσινους» να έχουν την πρώτη, μεγάλη, ευκαιρία στο 10′ με την κεφαλιά του Ίνγκασον που έφυγε ελάχιστα άουτ, μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Λίγα λεπτά μετά, στο 18′, ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να απειλήσουν με το δυνατό συρτό σουτ του Νέμιτς αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό και στο διάστημα 20′-30′ δεν είχε κάποια αξιοσημείωτη φάση, αμέσως μετά όμως, στο 32′, τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Γεμέλκα είδε τη 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Τετέ και οι Τσέχοι έμειναν με 10 παίκτες.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα, πλέον, το «τριφύλλι» βγήκε μπροστά για να κυνηγήσει το γκολ και είχε δύο καλές ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η πρώτη ήταν στο 34′ με τη σέντρα του Ζαρουρί για τον Ίνγκασον αλλά ο Βίγκελε πρόλαβε να μπλοκάρει και η δεύτερη στο 45′ με την κεφαλιά του Πάντοβιτς μετά τη σέντρα του Καλάμπρια αλλά ο τερματοφύλακας της Βικτόρια μπλόκαρε ξανά.

Όπως και να έχει, οι «πράσινοι» είχαν ένα ολόκληρο ημίχρονο στη διάθεσή τους για να ψάξουν το γκολ και θα μπορούσαν να το πετύχουν στο 58′ με τον Τετέ που βρέθηκε μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα, το τελείωμά του όμως ήταν άστοχο… Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αμέσως μετά διπλή αλλαγή, με τους Μπακασέτα και Τσέριν να μπαίνουν αντί των Τουμπά και Σιώπη, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με νέα ευκαιρία.

Στο 62′ ο Καλάμπρια έδωσε στον Τσέριν και αυτός στον Τζούριτσιτς που πάτησε για τον Τσιριβέγια, το σουτ του οποίου όμως έφυγε άουτ. Το παιχνίδι παιζόταν στο μισό γήπεδο με το «τριφύλλι» να είναι συνεχώς στην επίθεση και στο 68′ ο Ζαρουρί έκανε το σουτ και η μπάλα κόντραρε και έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις προσπάθειές του αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα μετά το καλό σουτ του Μπακασέτα, εκτός περιοχής, στο 89′, με το 0-0 να μένει ως το τέλος και την ομάδα του Μπενίτεθ να χάνει την ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη 8άδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τουμπά (59′ Μπακασέτας), Τσιριβέγια, Σιώπης (59′ Τσέριν), Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75′ Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντβε, Γεμέλκα, Τσερβ, Βαλέντα (74′ Ζέλκοβιτς), Λάντρα (66′ Σπάτσιλ), Βισίνσκι (41′ Μάρκοβιτς), Μέμιτς, Αντού (41′ Σουαρέ), Ντουροσίνμι (74′ Βίντρα).

