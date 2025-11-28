Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: Σφιντέρσκι και Καλάμπρια υπέγραψαν τη νίκη

Με καθοριστικό σκόρερ τον Καλάμπρια στο 74′, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ.

Σε ένα αρκετό κλειστό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγήθηκε στην πρώτη και μοναδική μεγάλη του στιγμή στο 19′.

Ο Ζαρουρί έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά νίκησε τον πορτιέρε των Αυστριακών. Οι Αθηναίοι είχαν τον έλεγχο του ματς αλλά στο 34′ ο Κιτεϊσβίλι με ένα τρομερό σουτ από απόσταση έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στο 49′ αλλά η κεφαλιά του Σφιντέρσκι αποκρούστηκε από τον Κρίστενσεν.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε το γκολ που θα του έδινε ξανά το προβάδισμα και το βρήκε στο 74′. Ο Καλάμπρια πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 2-1.

