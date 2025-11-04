Παναθηναϊκός «σπάει» τα κοντέρ για Κοντούρη – 1 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στον Παναιτωλικό!

Ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα για τον Σωτήρη Κοντούρη, προσφέροντας 1 εκατομμύριο ευρώ για τη μεταγραφή και ποσοστό μεταπώλησης στον Παναιτωλικό για να τον «ντύσει» στα πράσινα!

Δημοσίευμα του Δημοσιογράφου Κώστα Γουλή στο athletiko.gr δίνει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την υπόθεση μεταγραφής του ταλαντούχου Ποδοσφαιριστή από τον Παναιτωλικό στον Παναθηναϊκό.

Είναι ξεκάθαρο πως τον προσεχή Γενάρη ο Παναθηναϊκός θα κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, σε συγκεκριμένες θέσεις της ενδεκάδας που θα έχουν την «υπογραφή» του Ράφα Μπενίτεθ.

Σε συνεργασία πάντα με τον νέο τεχνικό Διευθυντή, που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον 44χρονο Ισπανό Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να είναι αυτή την στιγμή το απόλυτο φαβορί για τη θέση.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, στο «τριφύλλι» εξακολουθούν να ασχολούνται πολύ σοβαρά (και) με την ελληνική αγορά, έχοντας δεδομένη βούληση για να κινηθούν για κάθε περίπτωση που ξεχωρίζει στην Stoiximan Super League.

Ήδη άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δικούς του τον Ανδρέα Τεττέι και τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς (οι οποίοι συνεχίζουν να σκοράρουν κάθε Αγωνιστική), ενώ όπως έχει αποκαλύψει απ’ την Πέμπτη (30/10) το Athletiko και η εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» έχει μπει πολύ «δυνατά» για την απόκτηση και του Σωτήρη Κοντούρη του Παναιτωλικού.

Ο 20χρονος Κεντρικός Μέσος, ένας απ’ τους πλέον ταλαντούχους και πολύτιμους παίκτες της U21 της Ελλάδας που «λάμπει» στα Προκριματικά του EuroU21, μετράει 9 συμμετοχές με ένα γκολ φέτος σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο με την αγρινιώτικη ομάδα και το «τριφύλλι» έχει ήδη κάνει έναν πολύ σοβαρό πρώτο κύκλο συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να τον «καπαρώσει» πριν από το μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει μεταφέρει προς την πλευρά του Παναιτωλικού πως είναι διατεθειμένος να προσφέρει ένα ποσό που θα φτάνει το 1 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο μέσο, ο οποίος έχει μπει στο «στόχαστρο» και των άλλων «μεγάλων» της ελληνικής Stoiximan Super League.

Να το «τελειώσει» στη διακοπή

Οι επαφές των «Πράσινων» είναι πλέον προχωρημένες και σε πολύ καλό επίπεδο τόσο με την ομάδα του Αγρινίου, όσο και με την πλευρά του Έλληνα άσου, ο οποίος έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον Ανδρέα Τεττέι και το όνομά του είχε τεθεί επί τάπητος λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του φορ της Κηφισιάς στον Παναθηναϊκό.

Το όλο θέμα δείχνει πλέον να προχωράει πάνω σε μία πολύ σταθερή βάση (με τον Παναθηναϊκό να είναι ανοικτός και στην προοπτική παραχώρησης κι ενός ποσοστού μεταπώλησης) και οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στην επερχόμενη διακοπή των Πρωταθλημάτων για το τρίτο διεθνές «παράθυρο» της σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να «τελειώσει» την υπόθεση του 20χρονου άσου, φτάνοντας σε οριστική συμφωνία με τη Διοίκηση του Παναιτωλικού.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi