Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ευχήθηκαν καλή χρονιά στον κόσμο τους, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας… άκρως γιορτινά αξεσουάρ.

Οι παίκτες του “τριφυλλιού”, αλλά και το προπονητικό επιτελείο, έστειλαν τις δικές τους ευχές ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, δεν έστειλαν γιορτινά μηνύματα με μία απλή αμφίεση, αφού οι περισσότερη εξ αυτών φορούσαν φαντασμαγορικά γυαλιά, στέκες, γιρλάντες και άλλα πολλά.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Παναθηναϊκού:

«Θερμές ευχές για το νέο έτος από όλους εμάς στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ! Ευχόμαστε στον κόσμο μας ένα φαντασμαγορικό 2024 γεμάτο αξέχαστες στιγμές, επιτυχίες και νίκες!».

Heartfelt New Year’s wishes from all of us at Panathinaikos BC AKTOR!

Wishing our #PAOfans a spectacular 2024 filled with memorable moments, success and victories! #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fkAUxZnRtZ

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 1, 2024