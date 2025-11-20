Παναιτωλιώτικο καρναβάλι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «θρόνο» της βασίλισσας – Δηλώσεις συμμετοχής για τα πληρώματα

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 4ο Παναιτωλιώτικο Καρναβάλι που θα κορυφωθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Καρναβαλικός Σύλλογος Παναιτωλίου απευθύνει κάλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή των πληρωμάτων τους στην καρναβαλική παρέλαση έως 31.1.26.

Επίσης ανοικτή είναι η πρόσκληση για εκείνες που επιθυμούν να κατακτήσουν το «θρόνο» της βασίλισσας. Προϋπόθεση να στείλουν το βιογραφικό τους επίσης μέχρις τις 31 Ιανουαρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση panaitoliotikokarnabali@gmail.com.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 6944 296311 και 6942 067956