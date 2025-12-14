Παναιτώλιο: Άναψε το δέντρο, «άναψαν» τα χαμόγελα στην 11η Γιορτή των Αστεριών

Χριστούγεννα με άρωμα παραμυθιού στο Παναιτώλιο Αγρινίου, όπου πραγματοποιήθηκε η 11η Γιορτή των Αστεριών, με τη μαγευτική φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 η πλατεία της Μάνας μετατράπηκε σε έναν φωτεινό, γιορτινό χώρο γεμάτο χαμόγελα, μουσική και παιδικές φωνές. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Αγρινίου, της Κοινότητας Παναιτωλίου και της Ένωσης Γυναικών Παναιτωλίου «Η Τριχωνίδα», δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα παιδιά έτρεχαν, έπαιζαν και χόρευαν με ενθουσιασμό μαζί με τον Άγιο Βασίλη, ζώντας τη μαγεία των Χριστουγέννων από την πρώτη στιγμή.

Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε η εντυπωσιακή άμαξα με τη Σταχτοπούτα, όπου μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν. Η άμαξα ήταν προσφορά της οικογένειας Γιγκλά, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας παραμυθένιας εικόνας.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου, κ. Λευτέρης Γερνάς, ο οποίος ανέφερε:

Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, που σε λίγα λεπτά θα ανάψουμε όλοι μαζί το δέντρο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρά στις οικογένειές σας. Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι η πιο ευλογημένη, να σας δίνει χαρά, υγεία και δύναμη. Θα ήθελα να καλέσουμε τώρα σε λίγο όλα τα παιδάκια για να ξεκινήσουμε, να μετρήσουμε όλοι αντίστροφα για να ανάψουμε το δέντρο.

Ακούστε τον χαιρετισμό του κ. Γερνά:

Η πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήρθε όταν ο πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου κάλεσε τα παιδιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να πουν τα κάλαντα και για την αντίστροφη μέτρηση πριν την φωταγώγηση. Με το άναμμα του δέντρου, το Παναιτώλιο φωτίστηκε, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και το γιορτινό κλίμα κορυφώθηκε.

Ακολούθησαν τα χορευτικά τμήματα από το παιδικό τμήμα μοντέρνου χορού και Zumba του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζευγαρακίου, το εφηβικό τμήμα Zumba του Συλλόγου Γυναικών Παραβόλας «Η Τριχωνίδα» και το παιδικό και εφηβικό τμήμα μοντέρνου χορού της Ένωσης Γυναικών Παναιτωλίου «Η Τριχωνίδα».

Το παιδικό τμήμα μοντέρνου χορού και Zumba του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζευγαρακίου:

Το εφηβικό τμήμα Zumba του Συλλόγου Γυναικών Παραβόλας «Η Τριχωνίδα»:

Το παιδικό και εφηβικό τμήμα μοντέρνου χορού της Ένωσης Γυναικών Παναιτωλίου «Η Τριχωνίδα»:

Τα παιδιά παρουσίασαν τις χορογραφίες τους, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, ενώ στη συνέχεια ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά. Τα δώρα ήταν χορηγία του κ. Λευτέρη Γερνά, χαρίζοντας ακόμη περισσότερη χαρά στους μικρούς φίλους της εκδήλωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι κυρίες της Ένωσης Γυναικών Παναιτωλίου είχαν ετοιμάσει γλυκά και αλμυρά εδέσματα, ενώ προσφερόταν και ζεστό κρασί, συμπληρώνοντας ιδανικά το εορταστικό σκηνικό.

Δείτε φωτογραφίες: