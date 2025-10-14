Παναιτώλιο: Αλλαγή σκυτάλης στη χορωδία του Συλλόγου «Χρήστος Καπράλος» – Ο Χρήστος Ζήσης αποχωρεί

Αλλαγή σκυτάλης στη χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναιτωλίου «Χρήστος Καπράλος», καθώς αποχωρεί ο υπεύθυνος μουσικοδιδάσκαλος, Χρήστος Ζήσης, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωση

Ο υπεύθυνος της χορωδίας μας, μουσικοδιδάσκαλος Χρήστος Ζήσης λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα είναι κοντά μας.

Το 2026 είναι η χρονιά που γιορτάζονται τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα γεγονός ορόσημο της Ελληνικής Επανάστασης. Το Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτ/νίας του οποίου διευθυντής είναι ο Χρήστος Ζήσης θα συμμετέχει με εκδηλώσεις που απαιτούν χρόνο και κόπο.Έτσι δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως δάσκαλος της χορωδίας μας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα πρόσφερε στο σύλλογό μας και του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στο δύσκολο, ομολογουμένως έργο του το επόμενο διάστημα. Είμαστε σίγουροι πως θα ανταπεξέλθει στο δύσκολο εγχείρημα.

Και εμείς ευγνώμονες θα παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.