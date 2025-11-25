Παναιτωλικός: Ξεκίνησε η πώληση εισιτηρίων για Ολυμπιακό – Μισή τιμή για όσους πήγαν Τρίπολη

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 17.00 το απόγευμα στο γήπεδο Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για τη Stoiximan Super League 2025-2026.

Από σήμερα Τρίτη 25/11 είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός tickets.panetolikos.gr τα εισιτήρια του αγώνα. Δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον δύο εισιτήρια στους προηγούμενους αγώνες της τρέχουσας σεζόν για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά (με χρήση του barcode του διαρκείας τους) επιπλέον ένα απλό εισιτήριο.

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη μεγάλη εξέδρα (Θύρες 1 και 2) με τιμή 30 ευρώ και στο πέταλο (Θύρα 6) με τιμή 16 ευρώ. Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο με έκπτωση 50% (8 ευρώ).

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 12 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν (3.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα λειτουργήσουν τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο Τετάρτη έως Παρασκευή (9.00-15.00) και το Σάββατο (9.00-14.00). Την Κυριακή από τις 12.00 έως και την έναρξη του αγώνα θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια.