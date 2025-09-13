Παναιτωλικός – Βόλος: Δεύτερη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες με 1-2

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά από τον Βόλο με 1-2.

Η ομάδα του Τίτορμου βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, δεχόμενη δύο γκολ στο πρώτο είκοσι λεπτά. Κατάφερε να μειώσει πριν το ημίχρονο με τον Μίχαλακ, αλλά παρουσίασε προβλήματα στο κέντρο και στις πλευρές της άμυνας.

Στην επανάληψη έγιναν αλλαγές από τον Πετράκη, με Ματσάν και Άλεξιτς να μπαίνουν στο παιχνίδι, ωστόσο οι Αγρινιώτες δεν απείλησαν ουσιαστικά, ενώ ο Βόλος μείωσε τον ρυθμό, καθυστέρησε το παιχνίδι και αξιοποίησε τα λάθη για να πάρει το τρίποντο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.