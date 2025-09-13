Παναιτωλικός - Βόλος: Χωρίς νίκη γηπεδούχου στα 6 τελευταία παιχνίδια

Παναιτωλικός και Βόλος μετρούν έξι παιχνίδια χωρίς νίκη γηπεδούχου και στα πέντε τελευταία η γηπεδούχος ομάδα δεν έχει σκοράρει.

Η τελευταία «επιβεβαίωση» της έδρας έγινε τη σεζόν 2023-24, όταν στις 21 Οκτωβρίου 2023 ο Παναιτωλικός επικράτησε με 2-0 στο Αγρίνιο.

Συνολικά υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχων σε σύνολο 18 αναμετρήσεων και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα με τις τρεις να είναι για τον Παναιτωλικό και οι δύο για την ομάδα του Βόλου.

Την περσινή περίοδο συναντήθηκαν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για τα Stoiximan Playouts και υπήρξαν δύο νίκες του Βόλου στο Αγρίνιο και μια νίκη του Παναιτωλικού και μια ισοπαλία στη Μαγνησία χωρίς κανένας από τους γηπεδούχους να σημειώσει γκολ.

Μόλις στα δύο από τα δέκα παιχνίδια τους με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.

Αυτό συνέβη στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ιστορίας τους στο Αγρίνιο, στις 10 Φεβρουαρίου 2020, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και στις 8 Οκτωβρίου 2022, στη νίκη του Βόλου με 3-2.

Ο Τάσος Τσοκάνης είναι ο μοναδικός Ποδοσφαιριστής που έχει σημειώσει δύο τέρματα στις αναμετρήσεις που έχουν γίνει στο Αγρίνιο.

Το είχε κάνει στη νίκη του Βόλου με 3-2 τον Οκτώβριο του 2022.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.

10 ΑΓΩΝΕΣ

3 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ