Παναιτωλικός: Τζανακάκης για βραβείο (VIDEO)

Το γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Τζανακάκης στις αρχές του β’ ημιχρόνου, “κλείδωσε” τη νίκη στον αγώνα με τον Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη και οριστικοποίησε την παραμονή του Παναιτωλικού στην κατηγορία. Ήταν το πρώτο γκολ του Κρητικού αμυντικού στη Super League. Και πάει για βραβείο…

Η Λίγκα ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες:

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal της 8ης-9ης αγωνιστικής Play Off & 6ης Play Out.

Μπείτε στο vote.slgr.grκαι ψηφίστε το NIVEA MEN Best Goal για την 8η-9η αγωνιστική Play Off & 6η Play Out.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 13:00.

Tα υποψήφια NIVEA MEN Best Goalτης 8ης-9ης αγωνιστικής Play Off & 6ης Play Out του Πρωταθλήματος Super League είναι τα ακόλουθα:

1/ Φετφατζίδης-Άρης (ΟΦΗ-Άρης 8η αγων. Play Off)

2/ Τσοκάνης-Βόλος (Βόλος-Ατρόμητος Αθ. 6η αγων. Play Out)

3/ Τζανακάκης-Παναιτωλικός (Πανιώνιος-Παναιτωλικός 6η αγων. Play Out)

4/ Φορτούνης-Ολυμπιακός (ΟΦΗ-Ολυμπιακός 9η Play Off)

5/ Δεληγιαννίδης-ΟΦΗ (ΟΦΗ-Ολυμπιακός 9η Play Off)

agrinio-sports.gr