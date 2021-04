Παναιτωλικός: Το στολίδι από ψηλά! (vid)

Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο της σελίδας From above with drone,μας παρουσιάζεται το γήπεδο του Παναιτωλικού από ψηλά!

Το Γήπεδο Παναιτωλικού αποτελεί τη φυσική έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ). Βρίσκεται στη στην πόλη του Αγρινίου, στη βόρεια πλευρά της πόλης, πολύ κοντά στο παλαιό νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα στην οδό Προυσιωτίσσης.

Το Γήπεδο Παναιτωλικού Γ.Φ.Σ χτίστηκε το 1930, ενώ στις 14 Μαϊου 2011 άρχισαν νέες εργασίες για επέκταση του γηπέδου στη νότια πλευρά (1.400 θέσεις) και τοποθέτηση προβολέων, καθώς η ομάδα κέρδισε την άνοδο της στην Α΄ Εθνικη (Super League).

Από το 2005 ξεκίνησαν στο γήπεδο εκτεταμένες επιδιορθώσεις και προσθήκες σύμφωνα με το σχέδιο της νέας διοίκησης της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. Τοποθετήθηκαν πλαστικά καθίσματα, κατασκευάστηκε σκέπαστρο στη μεγάλη κερκίδα και ανακαινίστηκαν πλήρως όλοι οι χώροι του γηπέδου. Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα είναι 7.321 καθήμενοι θεατές.[1] Στο χώρο του γηπέδου στεγάζονται επίσης τα γραφεία της ομάδας, μπουτίκ και καφετέρια.

Το γήπεδο ανήκει στον ερασιτέχνη Παναιτωλικό. Το ρεκόρ προσέλευσης στο γήπεδο σημειώθηκε το 1977 σε έναν αγώνα του Παναιτωλικού εναντίον του Ολυμπιακού Πειραιώς, όταν 11.012 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα.

Φωτογραφία: video grab