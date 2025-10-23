Παναιτωλικός: Το Σάββατο οι «Warriors» ταξιδεύουν στην Αθήνα

Στην Αθήνα ταξιδεύουν οι «Warriors» στο πλαίσιο του μεγάλου ματς, Παναιτωλικός - Κηφισιά για την 8η αγωνιστική της Super League, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας.

Σε σχετική ανάρτηση της Θύρας 6 αναφέρεται:

«ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

Το Σάββατο ταξιδεύουμε στην Αθήνα με στόχο να εξαντλήσουμε τα εισιτήρια που μας δόθηκαν, να ενώσουμε τις φωνές μας με τον λαό μας στο λεκανοπέδιο και να πάρουμε την νίκη που θα σημάνει και την αντεπίθεση.

Από φίλους και γνωστούς ειτε με μήνυμα στην σελίδα ενημερωνόμαστε για το σημείο συνάντησης έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να μεταβούμε στην κερκίδα μας.

Κλείνουμε τα εισιτήρια μας όσο πιο σύντομα στο παρακάτω λινκ : https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html...

ΟΠΟΥ ΠΑΣ ΕΣΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ...»

Η αφίσα: