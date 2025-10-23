Παναιτωλικός: Το Σάββατο οι «Warriors» ταξιδεύουν στην Αθήνα

Παναιτωλικός: Το Σάββατο οι «Warriors» ταξιδεύουν στην Αθήνα
Στην Αθήνα ταξιδεύουν οι «Warriors» στο πλαίσιο του μεγάλου ματς, Παναιτωλικός - Κηφισιά για την 8η αγωνιστική της Super League, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας.

 

Σε σχετική ανάρτηση της Θύρας 6 αναφέρεται:

«ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Το Σάββατο ταξιδεύουμε στην Αθήνα με στόχο να εξαντλήσουμε τα εισιτήρια που μας δόθηκαν, να ενώσουμε τις φωνές μας με τον λαό μας στο λεκανοπέδιο και να πάρουμε την νίκη που θα σημάνει και την αντεπίθεση.
Από φίλους και γνωστούς ειτε με μήνυμα στην σελίδα ενημερωνόμαστε για το σημείο συνάντησης έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να μεταβούμε στην κερκίδα μας.
Κλείνουμε τα εισιτήρια μας όσο πιο σύντομα στο παρακάτω λινκ :
ΟΠΟΥ ΠΑΣ ΕΣΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ...»

Η αφίσα:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στην Πάτρα η Σταρακά με Γιώργο Παπανδρέου σε εκδήλωση του Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου»

Στην Πάτρα η Σταρακά με Γιώργο Παπανδρέου σε εκδήλωση του Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου»

Στην Πάτρα βρέθηκε η Χριστίνα Σταράκα μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, συμμετέχοντας στην εκδήλωση του Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου» για τη Δημοκρατία, την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: WARRIORS, Αθήνα, Κηφισιά, Παναιτωλικός

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;