Παναιτωλικός – Θύρα 6: «Καμία δικογραφία δεν θα σβήσει τη φλόγα μας»

«Καμία δικογραφία δεν θα σβήσει τη φλόγα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Θύρα 6 του Παναιτωλικού σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη δικογραφία για πανό που είχαν στήσει σε αγώνα της περασμένης χρονιάς.

Οι οπαδοί της ομάδας του Αγρινίου αφήνουν αιχμές για τη στάση της ΕΛ.ΑΣ. απέναντί τους, επισημαίνοντας ότι «άλλη μια φορά, οι οπαδοί γίνονται ο εύκολος στόχος».

Σε σχετική ανακοίνωση της Θύρας 6 αναφέρεται:

«Το μένος που δείχνει η τοπική αστυνομία με το κόσμο του Παναιτωλικόυ είναι πασίγνωστο και δεν χωράει αμφιβολίες.

Ίσως είμαστε και οι οπαδοί με τα περισσότερα δικαστήρια αναλογικά με το πληθυσμό και τον αριθμό των οπαδών μας.

Αμέτρητα δικαστήρια δίχως στοιχεία που στόχο έχουν να πλήξουν το κόσμο και να αποδυναμώσουν το οπαδικό κίνημα της ομάδας εδώ και δεκαετίες. Μετα το φιάσκο με όλο αυτό το τερατούργημα κατηγοριών που έκλεισε αδέρφια μας πίσω από τα κάγκελα με κατηγορίες που έπεσαν πανηγυρικά στο πρωτόδικο βαθμό!!!έχουμε συνέχεια…

Για άλλη μια φορά, οι οπαδοί γίνονται ο εύκολος στόχος.

Αυτή τη φορά στάλθηκαν δικογραφίες (για το περσινό ματς με τον Ολυμπιακό) επειδή άναψαν strobo, επειδή έδωσαν παλμό, χρώμα και ατμόσφαιρα στην εξέδρα.

Εμείς το γήπεδο το βλέπουμε σαν γιορτή, πάθος και αγάπη για την ομάδα μας. Τα strobo δεν τραυματίζουν, δεν προκαλούν ζημιές, δεν απειλούν κανέναν. Είναι απλώς φως που αναβοσβήνει κι ενοχλεί αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και στην μιζέρια.

Η αστυνομία, αντί να ασχολείται με πραγματικά εγκλήματα, προτιμά να κάνει κατάχρηση εξουσίας μέσα στα γήπεδα.

Αυτό δεν είναι προστασία του πολίτη. Είναι κομπλεξ και στοχοποίηση απέναντι σε νέους ανθρώπους και οπαδούς που ζουν για την ομάδα τους.

Η ΘΥΡΑ 6 ήταν, είναι και θα είναι η φωνή του Αγρινίου όσο και αν δεν άρεσει σε κάποιους.

Κανένα χαρτί, καμία δικογραφία και καμία καταστολή δεν θα σβήσει το φως της κερκίδας μας.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

ΜΟΝΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ»