Παναιτωλικός: Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας

Εξακολουθεί να απευθύνει κάλεσμα η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός για τη SL1 της επετειακής σεζόν με τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας.

Η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται από την πλατφόρμα εισιτηρίων της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/

Πέραν της ψηφιακής διάθεσης, την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, τα γραφεία του Γηπέδου θα είναι ανοικτά από τις 8:30 έως τις 15:30 για εξυπηρέτηση φιλάθλων, οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ, ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, όπως και για την αγορά παιδικών εισιτηρίων διαρκείας.

Η πλατφόρμα εισιτηρίων διαρκείας της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός παραμένει ανοικτή όλο το 24ωρο για τους φιλάθλους που θέλουν να εξασφαλίσουν θέση στο Γήπεδο για όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025 – 2026.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://panetolikos.gr/diarkeias-gia-olous-se-mia-xechoristi-sezon/