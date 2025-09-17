Παναιτωλικός: «Stop» από Βρούτση στους φιλάθλους του Άρη για τον αγώνα Κυπέλλου στο Αγρίνιο

Απαγορεύθηκε από τον Γιάννη Βρούτση η μετακίνηση φιλάθλων του Άρη στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, που είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 σήμερα το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας:

H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1ης αγωνιστικής League Phase, του Κυπέλλου Ελλάδος “Betsson” αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων: ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ- ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα 17-9-2025 και ώρα 15:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.