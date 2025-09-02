Παναιτωλικός στοχεύει ψηλά – Ανδρέας Μπουχαλάκης στο πλάνο του Φώτη Κωστούλα;

Το κάτι παραπάνω θέλει ο Παναιτωλικός στη νέα σεζόν της SL1 και ο Κωστούλας σχεδιάζει το «μπαμ» - Έρχεται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης;

Ο Παναιτωλικός φαίνεται αποφασισμένος να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή με τον έμπειρο Διεθνή Μέσο, Ανδρέα Μπουχαλάκη όπως αναφέρει αποκλειστικά στο monobala.gr ο Πάρης Τσελεπίδης.

Ο 32χρονος πρώην μέσος του Ολυμπιακού, μετά από διετή παρουσία στην Τουρκική Κόνιασπορ και τη γερμανική Μπόχουμ, δείχνει να προτιμά τον επαναπατρισμό.

Η προοπτική συνεργασίας με τον συντοπίτη του, Γιάννη Πετράκη, Τεχνικό του Παναιτωλικού, ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

Η ομάδα του Αγρινίου είχε προηγουμένως κινηθεί για άλλους χαφ, όπως ο Πιέρο Κίσπε και ο Αλεσάντρο Μερκάτι, χωρίς αποτέλεσμα.

Με τον Μπουχαλάκη να παραμένει ελεύθερος και να συγκεντρώνει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Αν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί μια μεταγραφή υπέρβασης, με φόντο τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του Παναιτωλικού και την προσωπική πρωτοβουλία του ισχυρού άνδρα της Π.Α.Ε., Φώτη Κωστούλα.