Παναιτωλικός: Στο όριο ο Γκαρσία επιστρέφει ο Σιέλης για τη μάχη με ΟΦΗ

Ο Παναιτωλικός ενόψει της 7ης αγωνιστικής της SL1 υπολογίζει στον Χρίστο Σιέλη για το ματς με τον ΟΦΗ ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ουνάι Γκαρσία.

Μυϊκά προβλήματα αποκόμισαν οι Ουνάι Γκαρσία και Χρίστος Σιέλης στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος του Παναιτωλικού απέναντι στον Λεβαδειακό, γεγονός που τους ανάγκασε να αποχωρήσουν πρόωρα από την αναμέτρηση.

Με την επιστροφή της ομάδας στο Αγρίνιο, οι δύο Ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Ισπανός αμυντικός υπέστη θλάση και πλέον δίνει «αγώνα δρόμου» για να προλάβει το προσεχές ματς με τον Ο.Φ.Η., αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Από την άλλη πλευρά, ο Χρίστος Σιέλης αντιμετωπίζει ένα ελαφρύ τράβηγμα, το οποίο δεν εμπνέει ανησυχία.

Μάλιστα, ο Κύπριος Στόπερ έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Κύπρου, δείχνοντας πως το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.