Παναιτωλικός: “Στα θρανία” οι παίχτες των Υποδομών για την διαχείριση του άγχους στον αθλητισμό

Τα Τμήματα Υποδομών του Παναιτωλικού την Δευτέρα 17.11.25 παρακολούθησαν μια ιδιαίτερα ουσιαστική παρουσίαση με θέμα τη διαχείριση του άγχους στον αθλητισμό, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της σωστής νοοτροπίας των νεαρών ποδοσφαιριστών μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Τεχνικός Διευθυντής των Τμημάτων Υποδομής Αναστάσιος Θέος και όλοι οι προπονητές των Τμημάτων Υποδομής, ενώ οι δύο βασικοί ομιλητές προσέγγισαν το θέμα από διαφορετικές και συμπληρωματικές οπτικές:

Ο Ευστάθιος Μπελεβώνης, προπονητής της Κ17, ανέλυσε τη διαχείριση του άγχους από την θεωρητική και ψυχολογική πλευρά, εξηγώντας μηχανισμούς αντίδρασης, τεχνικές αυτορρύθμισης και τη σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν και μετά τους αγώνες.

Ο Χρήστος Μπελεβώνης, ποδοσφαιριστής της Α’ ομάδας, μοιράστηκε εμπειρίες από τον αγωνιστικό χώρο, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει την πίεση, τις κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Τα παιδιά άκουσαν από πρώτο χέρι πώς η ψυχραιμία, η συγκέντρωση και η αυτοπειθαρχία χτίζονται μέσα από καθημερινή δουλειά.

Η παρουσίαση αποτέλεσε μια σπουδαία ευκαιρία για τους νεαρούς αθλητές να δουν το άγχος όχι ως εμπόδιο, αλλά ως κομμάτι της διαδικασίας που μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται και να μετατρέπουν σε δύναμη.