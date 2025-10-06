Παναιτωλικός: Σε τελικό πλάνο ο Γιάννης Αναστασίου για την ομάδα του Αγρινίου

Παναιτωλικός: Σε τελικό πλάνο ο Γιάννης Αναστασίου για την ομάδα του Αγρινίου
Ο Γιάννης Αναστασίου είναι πλέον το φαβορί στον Παναιτωλικό, για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Πετράκη, με τις σχετικές συζητήσεις να βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Οι εξελίξεις στον Παναιτωλικό είναι ραγδαίες, αφού μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό τα πάνω - κάτω ήρθαν στο κλαμπ. Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10), ο Γιάννης Πετράκης αποτέλεσε παρελθόν από το κλαμπ, έπειτα από 80 αναμετρήσεις στον πάγκο των «καναρινιών»

Παρά το γεγονός πως ο ίδιος κατάφερε να αποτελέσει έναν προπονητή που αναμόρφωσε αρκετά ομάδα την περασμένη σεζόν, το φετινό κακό ξεκίνημα δημιούργησε προβληματισμό. Αυτός τελικά οδήγησε στη φυγή του, η οποία ήρθε με ομαλό τρόπο καθώς η διοίκηση δεν θα ξεχάσει το έργο του.

Πλέον, υπάρχει στον ορίζοντα η επόμενη μέρα. Αυτή φαίνεται πως θα περιλαμβάνει τον Γιάννη Αναστασίου. Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει ξανά τον σύλλογο έπειτα από σχεδόν 2,5 χρόνια.

Αν μη τι άλλο, ο 52χρονος ξέρει τον Παναιτωλικό και ο Παναιτωλικός ξέρει τον 52χρονος. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, αν όχι ωρών.

