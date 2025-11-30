Παναιτωλικός: Ραντεβού με τον Ολυμπιακό στις 5 στο “κλουβί”

Η προϊστορία της ομάδας του Αγρινίου κόντρα στον Ολυμπιακό, Ραντεβού με τον Ολυμπιακό στις 5 στο “κλουβί”. Ο Παναιτωλικός σε 30 συνολικά αναμετρήσεις και στις δύο έδρες, δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό και οι Ερυθρόλευκοι μετρούν 26 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Μέχρι την περσινή περίοδο μάλιστα, η ομάδα του Αγρινίου είχε 14 ήττες σε 14 επισκέψεις στην έδρα του Ολυμπιακού, αλλά η λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 έσπασε αυτό το σερί.

Η ισοπαλία αυτή, έβαλε και ένα τέλος σε 19 διαδοχικές νίκες του Ολυμπιακού εντός και εκτός επί του Παναιτωλικού, οι οποίες ξεκίνησαν μετά το 1-1 των δύο ομάδων στο Αγρίνιο στις 30 Αυγούστου 2014 και σταμάτησαν με το 0-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκης στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Ολυμπιακός, όμως, επικράτησε στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με 2-0 στο Αγρίνιο, χάρη στα γκολ του Ελ Κααμπί (45+5’) και του Τσικίνιο (70’).

Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έχουν πετύχει από τέσσερα γκολ στα εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ οι δύο τους είναι οι μόνοι που έχουν βρει δίχτυα δύο φορές σε ένα παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός έχει… ποικιλία και στα σκορ των νικών του επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Έχει νικήσει τρεις φορές με 2-1 και 2-0, από δύο φορές με 1-0, ενώ έχει επικρατήσει και με 3-0, 4-1, 5-2 και 5-0.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας ήταν εκείνη της 18ης Απριλίου 1976 και βρήκε τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 1-0 με γκολ του Πέτρου Καραβίτη. Την επόμενη σεζόν, στις 22 Φεβρουαρίου 1977, καταγράφηκε το πρώτο 0-0, αποτέλεσμα που επαναλήφθηκε και στις 22 Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

15 ΑΓΩΝΕΣ

– ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

12 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 7-32

slgr.gr