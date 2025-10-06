Παναιτωλικός: Πρώτο φαβορί ο Αναστασίου

Ο Γιάννης Πετράκης έχει τελειώσει και επίσημα πλέον μετά την εξάρα στη Λιβαδειά και ο Παναιτωλικός είναι επίσης σε αναζήτηση προπονητή. Μεγάλο φαβορί ο Γιάννης Αναστασίου.

Η απόφαση για αλλαγή προπονητή στο Αγρίνιο έμοιαζε ειλημμένη, μετά την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό την Κυριακή.

Μπορεί να επικαλέστηκε και την διαιτησία για το 6-0, αλλά και τα τρία πέναλτι ήταν και οι δύο αποβολές σε βάρος παικτών της ομάδας του, ήταν σωστές.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει και τα πρώτα ονόματα, με τον Γιάννη Αναστασίου να φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Κρητικό προπονητή, αφού πρώτα επισημοποιηθεί το διαζύγιο του με τους Αγρινιώτες.

Η περίπτωση του Μαλεζά που επίσης ακούστηκε, δεν φαίνεται να ισχύει. Ο Έλληνας κόουτς είναι στη λίστα της ΑΕΛ.

