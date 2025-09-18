Παναιτωλικός: Πρεμιέρα για Κ17 και Κ15 στα πρωταθλήματα Υποδομής - Αυτα είναι τα ρόστερ

Παναιτωλικός Κ17 και Κ15 κάνουν πρεμιέρα στα πρωταθλήματα Υποδομής με τα ρόστερ έτοιμα για δράση.

Μετά την Κ19 που έχει δώσει ήδη δύο αγώνες (το Σάββατο στις 13.00 αγωνίζεται εκτός με τον ΠΑΟΚ), οι ομάδες Κ17 και Κ15 του Παναιτωλικού ετοιμάζονται για την πρεμιέρα των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Υποδομής της Super League, αγωνιζόμενες το ερχόμενο Σάββατο 20/9 στον Βόλο (13.15 και 10.45 αντίστοιχα).

Στην ομάδα Κ17 παρέμειναν από πέρσι οι Γκοτζάι, Μελικόκης, Παπακωνσταντίνου, Πολυχρονόπουλος, Χασάνης. Προβιβάστηκαν από την περσινή Κ15 οι Αθανασόπουλος, Αλμπάνης, Ασπρογιάννης, Ζώης, Κατσιώνης, Κατωπόδης, Κολτσίδας, Κυριαζής, Μπρούνος, Παστρωμάς, Σαλτογιάννης, Τσάπαλης.

Αποκτήθηκαν οι: Σημάκης Αθανάσιος (Καβάλα 2004), Αρεβάτζε (Εθνικός Κατερίνης), Δάγκας (Άρης Πετεινού), Λαγός (Τρίκαρδος Κατοχής), Παπασπύρος (Redbull Austria), Γκόκας (Άτλας Ιωαννίνων), Τοζίδης (Άρης Θεσσαλονίκης), Ρούσσης (Αριστέας Άργους), Ράντζος (Άτλαντες Αγρινίου), Χατζηιωάννου (ΠΑΟ Θεσσαλονίκης), Γκαζέπης (ΠΑΟ Θεσσαλονίκης), Βιανέλλο Αντρέας (ΟΦΗ).

Προπονητής της ομάδας Κ17 είναι ο Άκης Μπελεβώνης με συνεργάτη προπονητή τον Αλέξανδρο Ρήγα.

Στην ομάδα Κ15 έγινε ριζική ανανέωση και μόλις τρεις ποδοσφαιριστές (Μακρής, Σιορίκης, Τσάκος) παρέμειναν από το περσινό δυναμικό. Αποκτήθηκαν άλλοι 25 προερχόμενοι από διάφορες ομάδες της περιοχής και της χώρας.

Προπονητής της ομάδας Κ15 είναι ο Θανάσης Τεγούσης με συνεργάτη προπονητή τον Δημήτρη Μπακογιάννη.

Τεχνικός διευθυντής των Τμημάτων Υποδομής του Παναιτωλικού είναι ο Αναστάσιος Θέος, με συνεργάτη τον Δημήτρη Θεοδοσίου. Τις ομάδες μας Κ19, Κ17 και Κ15 υποστηρίζουν οι: Αντώνης Τσάτσος (προπονητής φυσικής κατάστασης), Θωμάς Καρτσακλής (προπονητής τερματοφυλάκων), Χρήστος Λαμπράκης (Ιατρός), Απόστολος Βέτσας (φυσιοθεραπευτής), Δημήτρης Βασιλακόπουλος (φυσιοθεραπευτής), Χρήστος Παππάς (Φροντιστής).