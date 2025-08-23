Παναιτωλικός: Πολλά… εξάρια με αντίπαλο στο Αγρίνιο με τον Ατρόμητο Αθηνών

Ο Παναιτωλικός ξεκινά τη SL1 της σεζόν 2025 – 2026 έχοντας πολλά… εξάρια με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών στο Αγρίνιο!

Η απόλυτη ισορροπία υπάρχει στις αναμετρήσεις του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.

Σε σύνολο 18 αγώνων οι δύο ομάδες έχουν από έξι νίκες, ενώ υπάρχουν και έξι ισοπαλίες.

Ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 20-20.

Το σκορ με τις περισσότερες εμφανίσεις στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Αγρίνιο είναι το 1-1 που έχει παρουσιαστεί τέσσερις φορές, ενώ το 1-0 υπήρξε σκορ επικράτησης τρεις φορές για τον Παναιτωλικό και δύο για τον Ατρόμητο.

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες για τον Παναιτωλικό στην έδρα του, την περσινή σεζόν ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0.

Σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις τους έχει σκοράρει μόνο η ομάδα που νίκησε και το τελευταίο παιχνίδι που βρήκαν δίχτυα και οι δύο ήταν στις 9 Απριλίου 2022, στη νίκη της ομάδας του Περιστερίου με 3-2.

Η πρώτη αναμέτρηση τους για την Α’ Εθνική/Super League είχε τελειώσει με λευκή ισοπαλία το 1975-76 και η παρθενική νίκη της ομάδας του Αγρινίου ήρθε ένα χρόνο αργότερα, όταν για το 1976-77 επικράτησε με 1-0 (41’ Μπεκατώρος).

Ο Ευθύμης Κουλούρης ήταν ο πρώτος Ποδοσφαιριστής που σημείωσε δύο γκολ στο ίδιο παιχνίδι, στη νίκη του Ατρομήτου με 2-1 στις 25 Αυγούστου 2018.

Δύο γκολ σε ένα ματς έχει και ο Χόρχε Ντίας στις 9 Απριλίου 2022, αλλά η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε με 3-2.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

18 ΑΓΩΝΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

6 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΓΚΟΛ: 20-20