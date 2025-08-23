Παναιτωλικός: Πολλά… εξάρια με αντίπαλο στο Αγρίνιο με τον Ατρόμητο Αθηνών

Ο Παναιτωλικός ξεκινά τη SL1 της σεζόν 2025 – 2026 έχοντας πολλά… εξάρια με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών στο Αγρίνιο!

Η απόλυτη ισορροπία υπάρχει στις αναμετρήσεις του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.

Σε σύνολο 18 αγώνων οι δύο ομάδες έχουν από έξι νίκες, ενώ υπάρχουν και έξι ισοπαλίες.

Ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 20-20.

Το σκορ με τις περισσότερες εμφανίσεις στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Αγρίνιο είναι το 1-1 που έχει παρουσιαστεί τέσσερις φορές, ενώ το 1-0 υπήρξε σκορ επικράτησης τρεις φορές για τον Παναιτωλικό και δύο για τον Ατρόμητο.

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες για τον Παναιτωλικό στην έδρα του, την περσινή σεζόν ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0.

Σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις τους έχει σκοράρει μόνο η ομάδα που νίκησε και το τελευταίο παιχνίδι που βρήκαν δίχτυα και οι δύο ήταν στις 9 Απριλίου 2022, στη νίκη της ομάδας του Περιστερίου με 3-2.

Η πρώτη αναμέτρηση τους για την Α’ Εθνική/Super League είχε τελειώσει με λευκή ισοπαλία το 1975-76 και η παρθενική νίκη της ομάδας του Αγρινίου ήρθε ένα χρόνο αργότερα, όταν για το 1976-77 επικράτησε με 1-0 (41’ Μπεκατώρος).

Ο Ευθύμης Κουλούρης ήταν ο πρώτος Ποδοσφαιριστής που σημείωσε δύο γκολ στο ίδιο παιχνίδι, στη νίκη του Ατρομήτου με 2-1 στις 25 Αυγούστου 2018.

Δύο γκολ σε ένα ματς έχει και ο Χόρχε Ντίας στις 9 Απριλίου 2022, αλλά η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε με 3-2.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

18 ΑΓΩΝΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

6 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΓΚΟΛ: 20-20

 

Αυτή η σεζόν δεν είναι μια απλή για τον Παναιτωλικό. Ο σύλλογος του Αγρινίου γιορτάζει τα 100 του χρόνια και καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το σημαντικό ορόσημο όντας στη Super League, έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον σε μια ιστορική χρονιά

