Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακό κορεό στο Αγρίνιο σε μπλε και κίτρινο χρώμα – «Κάνουμε θόρυβο από το 1981»

Οι οπαδοί του Παναιτωλικού με τη σέντρα του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

Οι φίλοι του Παναιτωλικού έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ματς με τον Ολυμπιακό, απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ξέρουν να κερδίζουν τις εντυπώσει και να δίνουν δύναμη στους παίχτες της Αγρινιώτικης ομάδας.

Οι οπαδοί του Παναιτωλικού με τη σέντρα του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Με ένα κορεό σε μπλε και κίτρινο χρώμα και μήνυμα στο πανό «κάνουμε θόρυβο από το 1981», ενώ η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο ήταν εκπληκτική/

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου και οι παίχτες του έχουν ένα δύσκολο αγώνα μπροστά τους σύμφωνα με την προϊστορία, αλλά φάνηκε πως όλοι είναι στο πλευρό τους.

 

