People die but legends live forever…

The passion, the emotions, the dreams he gave to all of us will never die…

Rest in Peace Diego Armando MARADONA

